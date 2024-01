Dragon Ball Super, Broly otterrà una nuova trasformazione?

Dragon Ball è un'opera che ha intrattenuto i fan per molti anni e, dopo un 2023 abbastanza fiacco, i fan attendono spasmodicamente di scoprire quale futuro attenda il manga di Dragon Ball Super nei prossimi mesi. Tra i personaggi rimasti in sordina ultimamente c'è Broly che, secondo le anticipazioni di Dragon Ball Super 101, potrebbe presto tornare in scena.

Stando ai leak del capitolo che uscirà domani, giovedì 18 gennaio, all'interno della prossima puntata del manga ci sarà un allenamento che coinvolgerà Vegeta e Broly. L'obiettivo del Principe dei Saiyan, nel capitolo 101, è quello di far perdere il controllo a Broly per tirar fuori da lui tutta la sua potenza distruttiva. La cosa che sorprende, osservando le vignette spoiler, è che Broly non sembra lasciar spazio alla furia.

Presa coscienza dell'autocontrollo dell'avversario, Vegeta spiega a Broly che è giusto arrabbiarsi, poiché è la base della forza dei Saiyan. Limitarsi per paura di perdere il controllo potrebbe impedirgli di diventare più forte. Il problema è che, con lo stato di calma raggiunto da Broly, gli è difficile raggiungere anche solo il Super Saiyan, come spiega proprio a Goku. Dunque, il prossimo passo per il compagno d'allenamento di Goku e Vegeta sembra essere il riottenimento del Super Saiyan, dominando però le proprie emozioni.

Quindi, per il momento, nessuna nuova trasformazione che abbia a che fare con poteri divini o con una eventuale canonizzazione del Super Saiyan 4 è prevista nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super. Se Broly sembra ancora indietro nell'allenamento, per Gohan, che ha ottenuto negli ultimi tempi un nuovo potere, si attende con ansia uno scontro tra la forma Beast e l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super.

Cosa ne pensate dei leak emersi online? Credete che Broly riuscirà presto ad eguagliare il controllo delle emozioni che hanno Goku e Vegeta? Fatecelo sapere nei commenti.