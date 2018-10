Dragon Ball Super: Broly, Paragas sarà un personaggio tragico

Con l'avvicinarsi del lancio del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, l'attesa dei fan cresce di pari passo con l'impazienza, e ogni dettaglio rivelato diventa fondamentale, soprattutto se riguarda i personaggi unici del film in questione. Paragas ad esempio, sarà un personaggio tragico, secondo quanto rivelano gli autori del film.

Sin dal suo annuncio il film Dragon Ball Super: Broly ha toccato le corde più profonde del cuore di ogni appassionato. Infatti, nessuno che si dica fan della serie può aver trascurato la prima pellicola in cui il Super Saiyan della Leggenda (che dà il titolo al film) faceva la sua comparsa. Molti ricorderanno anche il personaggio di Paragas, padre di Broly e suo marionettista, che però riaffiora alla mente soprattutto per la fine cruenta a cui va incontro per mano del suo stesso figlio. Ma gli autori di Dragon Ball Super: Broly, in una recente intervista, hanno promesso ai fan che sarà facile provare empatia per il vecchio saiyan, a cui verrà data una storia molto più tragica rispetto alla sua prima comparsa nel franchise.

La caratterizzazione infatti è sempre stata il punto debole della coppia di villain, che sono sembrati ai fan abbastanza unidimensionali nelle loro motivazioni, spinti da una non meglio specificata sete di potere (Paragas) e di sangue (Broly). Ma se per il secondo questa monotematica emozione poteva essere motivo di fascino, quella di Paragas è sempre sembrata esagerata.

Di certo gli autori avranno l'imbarazzo della scelta, anche senza discostarsi troppo dalle vicende del primo lungometraggio, dato che Paragas ha vissuto momenti duri tanto sul Pianeta Vegeta, con il re che ha tentato l'assassinio di Broly, quanto negli anni successivi in esilio, nel tentativo di tenere a freno la rabbia del figlio. Ora non ci resta che sperare nella loro capacità di farci provare emozioni per quello che è sempre apparso un subdolo manipolatore. Il materiale tragico non manca.

Dragon Ball Super: Broly verrà portato da Funimation nei cinema degli Stati Uniti il prossimo 16 gennaio, di seguito trovate una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima. Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer (di ritorno dall'Inferno) coinvolto nello scontro”.