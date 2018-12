Dragon Ball Super: Broly, per i fan arriva un gioco a premi

Dragon Ball Scratch è un concorso a premi che richiama molto i gratta e vinci nostrani. Il concorso si arricchisce quest'oggi aggiungendo nuove card legate a Dragon Ball Super: Broly, il nuovo lungometraggio del franchise che ha debuttato la settimana scorsa e ha già infranto tutti i record di incasso della serie.

L'operazione promozionale, condita di un video di introduzione che potete vedere in alto alla notizia e un'immagine che mostra le nuove carte in calce, partirà da oggi 22 dicembre e durerà fino al 5 febbraio 2019. Le carte legate a Dragon Ball Super: Broly sono sette: Broly, Goku, Vegeta, i due saiyan che si preparano alla fusione, Gogeta Super Saiyan Blue e Freezer, in aggiunta a una carta segreta. Le carte sono presentate anche nel video, che mostra in quindici secondi la fusione di Goku e Vegeta e la trasformazione dei tre personaggi principali.

Dragon Ball Super: Broly è l'ultimo lungometraggio in ordine cronologico e il primo legato al franchise di Dragon Ball Super. Il film riprende una parte della storia saiyan mostrando ampi stralci di vita sul pianeta Vegeta e l'allontanamento di Broly e Paragas dal pianeta. Grazie al film, proprio Broly e la famosa fusione con la danza Metamor, Gogeta, diventano canonici e quindi parte integrante dell'universo di Dragon Ball.