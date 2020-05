Dragon Ball Super Broly: ecco perché Goku non ha usato il Kaioken

Nel recente film Dragon Ball Super: Broly, Goku e Vegeta si sono battuti contro il Super Saiyan della leggenda Broly, il quale ha dato loro parecchio filo da torcere, costringendoli a ricorrere alla fusione. In molti però si sono chiesti per quale motivo Goku, in forma Blue, non avesse utilizzato il Kaioken, una delle sue tecniche più potenti.

Eccezion fatta per la sfida contro Cell in Dragon Ball Z, Goku non ha mai utilizzato la tecnica insegnatagli dal Re Kaio del nord durante la trasformazione in Super Saiyan, e per questo dopo averla vista nel torneo contro il sesto universo insieme al Super Saiyan Blue, i fan si aspettavano che venisse introdotta maggiormente nella serie. Per quale motivo quindi il Saiyan non ha voluto usare contro Broly il suo asso nella manica che gli permette di moltiplicare la sua forza anche per venti volte? Vediamo insieme le possibili motivazioni:

Nel manga non usa il Kaioken insieme al Super Saiyan Blue: la tecnica che permette di moltiplicare le proprie forze per un tempo limitato è molto pericolosa, e nel manga viene ribadito più volte. Nel sequel di Dragon Ball, disegnato da Toyotaro, persino la forma Blue si rivela essere molto stancante per il proprio corpo e Goku spesso ricorre ad un downgrade momentaneo nella forma God per recuperare le energie. L'unione del Blue con il Kaioken quindi rimane un'introduzione unica dell'anime, poiché nel cartaceo non fa la sua comparsa. Se vi steste chiedendo quindi perché non hanno voluto inserirla nel film, la risposta si chiama Akira Toriyama. Il film sul Super Saiyan della leggenda ha visto la partecipazione del sensei durante la produzione, perciò è probabile che abbia deciso lui che tecniche usare e quali no.

Goku pensava che non ne valesse la pena: se durante lo scontro Goku prima, Vegeta poi e infine i due Saiyan insieme non sono sono riusciti a sconfiggere il guerriero leggendario, solo due strade si aprivano per il nostro eroe: utilizzare il Kaioken e rischiare di prosciugare interamente le proprie energie o fondersi per creare il potente Gogeta. Evidentemente la seconda opzione era la più sicura.

Il tempo scarseggiava: sia nella storia che nei tempi tecnici del film, forse non c'era abbastanza tempo per tirare fuori un'altra tecnica speciale ed animarla. La battaglia si stava tenendo su ritmi frenetici con battaglie in singolo, in doppio, trasformazioni e power-up e infine la fusione. Probabilmente non c'era tempo per inserire in mezzo al mucchio un'altra tecnica ancora.

Broly si stava "evolvendo": Broly è un villain diverso da tutti gli altri visti nel franchise perchè non arriva che è imbattibile. Il guerriero dal passato turbolento è molto resistente ed è pericoloso soprattutto perché impara e migliora esponenzialmente durante la battaglia. Ogni volta che Goku e Vegeta si trasformavano, Broly dopo poco li pareggiava in forza, perciò anche un Kaioken Blue probabilmente non sarebbe bastato per sopraffarlo. L'unico modo per vincere sarebbe stato quello di raggiungere uno stadio al di là della portata del guerriero invincibile, e la fusione era l'unico modo per batterlo in termini di forza.

