Dragon Ball Super, è Broly il perfetto erede di Beerus come dio della distruzione?

Introdotto nella continuity della serie regolare, Broly ha ricevuto un film interamente dedicato, Dragon Ball Super: Broly, per poi diventare un importante alleato di Goku e Vegeta durante gli allenamenti sul pianeta di Whis. Secondo alcuni lettori, però, avrebbe la stoffa necessaria per diventare il prossimo dio della distruzione.

Se analizziamo il potenziale combattivo di Broly considerando unicamente la forza bruta, allora il Super Saiyan della leggenda può sicuramente vantare una posizione di rilievo nell’insieme di personaggi ideati da Toriyama e Toyotaro nel corso della nuova serie. Prima di riuscire anche a controllare minimamente i propri poteri, Broly è stato in grado di fronteggiare Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue, solo per venire respinto dalla loro fusione, Gogeta.

Ora, che si sta impegnando a comprendere le sue capacità e ad apprendere tecniche attraverso le quali sfruttarle al meglio, Broly potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nella gerarchia di potenza stabilita in precedenza tra i vari personaggi. Questo ha fatto pensare ad alcuni lettori e appassionati che Beerus potrebbe aver finalmente trovato il suo sostituto in quanto dio della distruzione del settimo universo, anche se per ora la scelta migliore, visti i risultati degli allenamenti e l’uso dell’Hakai, resta l’orgoglioso principe dei Saiyan Vegeta.

Tuttavia, è quasi certo che il livello raggiunto da Vegeta con la forma Ultra Ego potrebbe non essere sufficiente a fronteggiare Broly alla massima potenza. Resta però da considerare un dettaglio molto importante: Broly cede troppo spesso ad una rabbia incontrollata, e una divinità della distruzione non può assolutamente permettersi un rischio tale nel suo “lavoro”, per quanto l’angelo che avrebbe al suo fianco, dovrebbe essere in grado di calmarlo.

Per concludere, ecco gli spoiler su Dragon Ball Super 102, e vi lasciamo scoprire cosa si nasconde dietro la neutralità degli Angeli. Voi cosa ne pensate di Broly nell’ipotetica posizione di dio della distruzione? Vi convince? Fatecelo sapere nei commenti.