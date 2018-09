Dragon Ball Super: Broly, possibile che Gogeta apparirà in forma di Super Saiyan God?

Il rumor sulla possibile comparsa di Gogeta in Dragon Ball Super: Broly è sempre più insistente, ma al momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale sul fatto che la fusione non canonica tra Goku e Vegeta sarà della partita nel prossimo film di animazione. Se così fosse, però, una nuova teoria suggerisce che lo vedremo come Super Saiyan God.

Questa nuova fan theory è emersa in Rete nelle ultime ore e, a differenza sull'astrusa ipotesi secondo cui Dragon Ball Super: Broly canonizzerà persino il Super Saiyan 4, questa ci sembra davvero calzante e piuttosto plausibile.

La teoria parte dal presupposto che, in caso di comparsa durante la pellicola, Gogeta potrebbe mostrarsi in forma di Super Saiyan God dai capelli rossi piuttosto che nella sua evoluzione, il Super Saiyan God Super Saiyan (SSGSS), altrimenti noto con il nome di Super Saiyan Blue.

Questo per tre motivi fondamentali: il primo riconduce a Vegeta, i cui character design ufficiali svelano che lo vedremo trasformato in Super Saiyan God, una forma che il principe ha adottato finora solo nel manga ma mai nell'anime. Il punto iniziale della teoria è proprio questo, chela conferma del SSJ God di Vegeta potrebbe spianare la strada a un possibile avvento di Gogeta con i capelli rossi.

Non solo: come viene spiegato nel manga, il Super Saiyan God può risultare alle volte ancora più vantaggioso del Blue, poiché non richiede il dispendio di aura richiesto dal Blue e permette di conservare meglio il proprio Ki, rimanendo in forze più a lungo. Un avversario come Broly, la cui furia cieca lo rende praticamente instancabile, potrebbe richiedere proprio un approccio simile.

Infine, proprio per questo motivo, il SSJ God permetterebbe alla Fusione di rimanere attiva più a lungo: come abbiamo visto con Vegeth, la Fusione coi Potara dura circa un'ora se a utilizzarli sono degli esseri mortali. L'utilizzo del SSJ Blue, però, ha ridotto drasticamente il tempo a disposizione, facendo sciogliere la Fusione dopo una manciata di minuti.

La Fusione con la danza Metamor dura anche meno, appena 30 minuti. Gogeta Super Saiyan Blue potrebbe durare davvero poco, insomma, in caso debba affrontare un avversario come Broly. Il Super Saiyan God, invece, gli permetterebbe non soltanto di combattere più a lungo, ma anche di risparmiare ulteriori energie per sferrare al Super Saiyan Leggendario il micidiale colpo finale.

Cosa ne pensate? Trovate valide queste supposizioni?