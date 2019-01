Dragon Ball Super: Broly, il potentissimo Broly diverrà mai un Super Saiyan God?

Atteso in Italia a partire dal 28 febbraio, Dragon Ball Super: Broly proporrà ai fan le nuove origini del Super Saiyan Leggendario, nonché il suo primo incontro con Goku e Vegeta, spiegando nel dettaglio la differenza - in termini d potere - fra i tre guerrieri Saiyan.

Negli ultimi anni, Goku e Vegeta hanno ottenuto dei poteri divini che appunto permettono loro di trasformarsi in Super Saiyan God e Super Saiyan Blue. Ciononostante, Broly dimostrerà di avere un potere addirittura superiore a quello dei due rivali: un potere tutt’altro che divino, ma che, similmente a quanto avveniva coi Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, lo vede in grado di incanalare la forza dell’Oozaru anche senza assumerne le sembianze.



Intervistato in occasione della premiere statunitense di Dragon Ball Super: Broly, il doppiatore Jason Douglas, che appunto ha prestato la sua voce a Lord Beerus e Re Cold, ha spiegato ai fan un’interessante teoria secondo cui Broly potrebbe addirittura accedere ben presto ai poteri del Super Saiyan God.



“Penso che in Broly si possano ritrovare alcuni aspetti [di Goku e Vegeta]… Naturalmente ha diverse caratteristiche di Vegeta, ma possiede ancora una specie di… forza di volontà imprevedibile. Un’ingenuità che potremmo paragonare a quella di Goku. Quindi, in un certo senso, Broly è come Gogeta, ma in una forma ben più primitiva, che secondo me lo rende imprevedibile. E una grave minaccia. Ma anche un avversario potenzialmente utile e imprevedibile…”



In seguito, Douglas ha paragonato la forza di Broly a quella del Super Saiyan God, ossia la figura leggendaria che Lord Beerus voleva affrontare nelle prime battute di Dragon Ball Super. Sfortunatamente Dragon Ball Super: Broly non ha esplorato il mito del Super Saiyan Leggendario, ma la mostruosa forza ottenuta dal guerriero si avvicina davvero molto all’ipotesi di Douglas, in quanto la forma base di Broly è in grado di surclassare Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, costringendoli a fondersi pur di ottenere la vittoria.

La velocità con cui Broly riesce istintivamente a migliorarsi durante i combattimenti, del resto, suggerisce che il Saiyan potrebbe realmente acquisire ben presto i poteri divini già sfoggiati da Goku e Vegeta, ottenendo una forza persino più vasta di quello attualmente in suo possesso...

Voi cosa ne pensate? Broly diverrà mai un Super Saiyan God a tutti gli effetti?