Dragon Ball Super: Broly si prepara ad apparire nel manga?

Broly fece la sua ultima apparizione in Dragon Ball Super nel film a lui dedicato. Presto però il Super Saiyan Leggendario potrebbe tornare a mostrarsi nell'opera cartacea per via dei forti legami che avrebbe col nuovo arco narrativo. Entriamo più nel dettaglio.

Granolah, l'antagonista della nuova saga, è un cacciatore di taglie originario del pianeta Cereal i cui abitanti in passato vennero sterminati dai Saiyan sotto ordine di Freezer. Il mercenario, scoprendo che il despota è ancora vivo, giura vendetta e per raggiungere il suo obiettivo si impadronisce di alcune nuove sfere del drago grazie alle quali, nei recenti capitoli di Dragon Ball Super, accetta una terribile condizione in cambio del potere che lo avrebbe reso il più forte dell'universo.

All'interno del manga viene fatto presente come il nemico, pronto ad affrontare Goku e Vegeta, sia effettivamente diventato il più potente dei guerrieri unicamente rispetto al momento in cui ha espresso il desiderio e che non è impossibile che grazie ad un allenamento qualche altro personaggio possa superarlo. I protagonisti stessi sono attualmente impegnati ad aumentare la loro forza, tuttavia potrebbe essere impossibile per loro riuscirci in breve tempo. Vi è un Saiyan però la cui forza aumenta esponenzialmente mano a mano che combatte contro i propri avversari, ovvero Broly.

Un ipotetico scontro tra Granolah ed il guerriero leggendario sarebbe giustificato dal rancore dell'antagonista e saprebbe tirare fuori il meglio dei due personaggi dotati di poteri straordinari. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Broly nel manga di Dragon Ball Super? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Infine per chi fosse interessato ecco alcune teorie e la data di uscita di Dragon Ball Super 71.