Dragon Ball Super: Broly, ecco come apparirebbe il film con Gohan protagonista

Dragon Ball Super: Broly ha riportato in auge una figura che gli appassionati del capolavoro di Akira Toriyama conoscevano fin troppo bene. Il ruolo del Super Saiyan Leggendario, così come il suo carattere, forse per esigenze di narrazione futura, è stato rivisitato e adesso non appare più soltanto come un villain.

Tra i nemici più forti di Dragon Ball, Broly ha sempre mantenuto un certo ruolo di spicco, complice soprattutto un potenziale straordinariamente potente in grado di mettere alle strette eroi del calibro di Vegeta, Goku, Gohan, Piccolo e Trunks tutti insieme. Ad ogni modo, uno dei film OAV più amati del franchise è sicuramente Dragon Ball Z: Sfida alla Leggenda, episodio speciale in cui a sconfiggere il Super Saiyan Leggendario non vi è altri che Gohan, che sostituisce il padre deceduto per fronteggiare una minaccia più grande di lui.

Con astuzia, talento e coraggio, il nostro eroe riuscirà infine a sconfiggerlo grazie alla famosa Kamehameha padre-figlio. Un artista, un certo Eegii Artto, ha provato a sostituire Goku con suo figlio in Dragon Ball Super: Broly, disegnando il giovane Saiyan con lo stile di Naohiro Shintani e con l'iconico abbigliamento da battaglia. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce anche un interessante spunto di riflessione poiché non sono in pochi i fan che vorrebbero più spazio per Gohan nella storia principale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.