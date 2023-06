Dragon Ball Super: Broly da prova della sua forza leggendaria in una figure da 600 euro

Attraverso la serie Dragon Ball Super, ambientata tra la fine della saga di Majin Bu e l’effettiva conclusione di Dragon Ball Z, Toriyama e Toyotaro hanno potuto riscrivere le origini di alcuni personaggi, tra cui il Super Saiyan della Leggenda, Broly, antagonista principale dell’omonimo film prodotto da Toei Animation e pubblicato nel 2018.

Dopotutto le origini di Broly raccontate nel film del 1993 Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, non erano state ben accolte dalla community, rendendo Broly uno dei personaggi più interessanti e allo stesso tempo più controversi e con un background estremamente fragile dell’intero franchise. Nel 2018, però, la riscrittura del Saiyan convinse gli appassionati dell’opera di Toriyama, rimasi colpiti anche dall’entrata nel canone della serie attraverso il manga, dove peraltro ha fatto di recente una nuova comparsa, dove è stato mostrato intento ad allenarsi sul pianeta di Beerus al fianco di Goku e Vegeta.

Per celebrare la nuova storia di Broly gli artisti dello studio Ditaishe hanno realizzato la splendida figure da collezione che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Disponibile in due versioni, in scala 1:6 e in scala 1:4, la statua presenta molti dettagli, tra cui la singolare aura verde del leggendario Super Saiyan. Per chi volesse acquistarla sarà anche possibile scegliere tra la versione con i raggi dell’aura trasparenti o metalizzati. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure sarà venduta a 320 euro per la versione più piccola, alta 58 centimetri, e 595 euro per la versione alta 90 centimetri.

