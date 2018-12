Dragon Ball Super: Broly, pubblicati i character design ufficiali di Gogeta

Nel corso di uno degli eventi della vivacissima Jump Festa 2019, che sta avendo luogo in questi giorni, sono stati mostrati quelli che sono i primi character design ufficiali dedicati al Gogeta che vedremo, finalmente canonico, all'interno di Dragon Ball Super: Broly. Andiamo a dare un'occhiata.

Dragon Ball Super: Broly è l'evento mediatico del momento per quanto riguarda il mondo dell'animazione giapponese, e proprio per questo motivo non poteva mancare nella maniera più assoluta da quel palcoscenico che rappresenta l'ormai tradizionale Jump Festa, che è in corso di svolgimento, nella sua edizione 2019, proprio in questi giorni.

In particolare, i fan sono stati attratti da alcune immagini che ci mostrano i primi character design ufficiali del personaggio più atteso dell'intero lungometraggio. Stiamo parlando ovviamente di Gogeta, che farà nel corso della pellicola il suo esordio nel canone dell'universo creato da Akira Toriyama.

Come potete vedere dal post Twitter riportato in calce alla presente notizia, il risultato della fusione tramite Danza di Metamor dei due protagonisti Goku e Vegeta è disegnato nelle sue tre diverse versioni: quella normale, quella di Super Saiyan e quella di Super Saiyan God Super Saiyan.

Cosa ne pensate del suo aspetto per come è stato pensato in fase di lavorazione? Siete ansiosi di vedere il suo scontro con il Super Saiyan della Leggenda in Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly è uscito lo scorso 14 dicembre nelle sale giapponesi, sbriciolando record di incassi per il franchise e arrivando a superare il milione di biglietti venduti in appena una settimana di programmazione. Anime Factory ha invece ufficializzato che il lungometraggio arriverà nei cinema italiani dal prossimo 28 febbraio 2019.