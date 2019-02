Dragon Ball Super: Broly, pubblicato il terzo trailer italiano ufficiale del film!

A due settimane dall'arrivo nelle nostre sale di Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory ha diffuso quello che è il terzo trailer italiano ufficiale della pellicola. Scopriamo insieme cosa ci aspetta al cinema dal prossimo 28 febbraio!

Mancano ormai davvero pochi giorni al debutto italiano ufficiale di Dragon Ball Super: Broly, che sbarcherà nelle nostre sale cinematografiche a partire dal prossimo 28 febbraio. Proprio in vista di questo evento così atteso, Anime Factory ha diffuso sulle sue pagine social il terzo trailer italiano ufficiale del lungometraggio (riportato in calce).

Il filmato ci mostra alcune tra le scene più spettacolari della pellicola, comprese alcune sequenze del combattimento tra Goku, Vegeta e Broly, senza dimenticare Freezer, che avrà comunque una parte di assoluto rilievo all'interno della narrazione. Interessante è ancora una volta notare come la versione italiana avrà degli importanti accorgimenti per quanto riguarda l'adattamento, con i nomi delle tecniche (come ad esempio la Kamehameha) e la parola saiyan che saranno pronunciati rimanendo fedeli a all'originale giapponese. Il video ci ricorda inoltre lo straordinario successo ottenuto nei botteghini di tutto il mondo dalla pellicola, che ne hanno fatto di gran lunga il film tratto dall'opera di Akira Toriyama con l'incasso più alto della storia.

A dirigere il doppiaggio ci ha pensato Andrea Ward, ex voce di Son Goku al cinema, mentre attori come Claudio Moneta, Gianluca Iacono, Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e molti altri tornano a interpretare i vari Goku, Vegeta, Bulma, Beerus e soci direttamente dalla serie televisiva animata.

Tra i grandi ritorni c'è Marco Balzarotti a interpretare Bardak - lo avevamo ascoltato in Dragon Ball Z: Le origini del mito - ma soprattutto un Mario Bombardieri in forma smagliante che mette la sua voce al servizio della furia di Broly.

Ricordiamo inoltre che Anime Factory ha raddoppiato gli spettacoli a disposizione per le anteprime nelle città di Roma, Napoli e Milano, in cui saranno presenti anche i membri del cast, pronti a concedere autografi e fotografie a tutti gli appassionati in possesso del biglietto.

Che ne pensate di questo terzo trailer italiano di Dragon Ball Super: Broly? Andrete a vederlo al cinema?