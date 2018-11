Dragon Ball Super: Broly, qual è il vero ruolo di Re Vegeta?

Sappiamo che in Dragon Ball Super: Broly rivedremo anche Re Vegeta, il sovrano dei saiyan. Sarà presente, ovviamente, in un flashback ambientato circa 40 anni prima la storia del film. Eppure, non ci è ancora del tutto chiara la sua caratterizzazione: proviamo a capire insieme cosa aspettarci dalle sue azioni.

Tutto ciò che abbiamo appreso finora è che, in Dragon Ball Super: Broly, vedremo il momento in cui Freezer e re Cold hanno colonizzato il pianeta Vegeta e assoggettato il popolo saiyan. In seguito, i trailer e le anticipazioni sul film ci hanno svelato che re Vegeta considerava suo figlio come colui destinato a diventare il guerriero più forte di tutti e che sempre il sovrano decise di esiliare Broly, scatenando le ire del suo braccio destro Paragas.

La questione è la seguente: anche dopo l'evento di premiere mondiale in Giappone, tenutosi poco tempo fa, ci sono alcune questioni di traduzione che in Rete non hanno ancora chiarito alcuni spunti sui personaggi, tra i quali proprio re Vegeta.

Non è ben chiaro, stando ai dialoghi, se il padre del principe dei saiyan abbia deciso di esiliare Broly su un pianeta limitrofo perché preoccupato dal suo potenziale e dal fatto che potesse scalzare il figlio o se, piuttosto, non avesse voluto salvarlo.

Prima che Freezer decidesse di sterminare il popolo saiyan, infatti, il tiranno galattico decise che tutti i guerrieri (anche bambini) con un livello combattivo superiore a 2.000 avrebbero dovuto morire. Tra questi, Vegeta Jr., Raddish e Nappa erano in missione lontani dalla loro patria, mentre per l'appunto rimaneva il piccolo Broly.

Che re Vegeta abbia esiliato Broly per salvare la vita al figlio di Paragas, e che quest'ultimo abbia frainteso le motivazioni del suo sovrano? Che Vegeta vedesse nel Super Saiyan Leggendario un faro di salvezza per la sua razza, decidendo di sottrarlo al destino baro che Freezer stava per riservare al suo popolo?

È un dettaglio, questo, che cambierebbe drasticamente la caratterizzazione di un personaggio che, finora, abbiamo conosciuto perlopiù grazie ai filler o al materiale non canonico del franchise.