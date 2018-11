Dragon Ball Super: Broly, quale desiderio esaudirà Shenron?

Il quarto trailer di Dragon Ball Super: Broly ci ha mostrato ulteriori scene inedite sulla pellicola: tra queste abbiamo potuto dare un nuovo sguardo al Drago Shenron, che a quanto pare esaudirà un certo desiderio. Di cosa si tratta?

Sappiamo già che la premessa di partenza del film consiste proprio nella ricerca delle Sfere del Drago: Bulma è sulle tracce degli oggetti miracolosi, ma sulla propria strada incontrerà Freezer, il quale le ruba quelli in suo possesso. Goku e Vegeta quindi interverranno, mal nel frattempo il tiranno galattico ha una nuova freccia al proprio arco: Broly, il saiyan perduto che fu esiliato da Re Vegeta oltre 40 anni fa, prima che l'imperatore portasse a termine il suo tremendo genocidio.

Il trailer di Dragon Ball Super: Broly ci ha mostrato che Shenron non soltanto comparirà, ma esaudirà un certo desiderio: lo capiamo dal fatto che le Sfere, dopo essersi riunite, in un determinato frame del trailer si disperdono nuovamente per tutto il pianeta Terra, a dimostrazione che qualcuno ha portato a termine il suo obiettivo.

Noi sappiamo già di cosa si tratta e riguarda addirittura il finale del film: se non volete alcuno spoiler, dunque, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura.

Il drago verrà infine evocato da Chirai, una ragazza aliena che si è presa cura di Broly per svariati anni. La battaglia finale, infatti, costringerà Goku e Vegeta a effettuare la fusione Metamor e a sprigionare la potenza di Gogeta. Il guerriero sarà così potente da sconfiggere Broly, ma proprio quando sta per infliggere il colpo finale al villain interviene Chirai: l'aliena chiede a Shenron di teletrasportare Broly su un altro pianeta per metterlo in salvo dalla furia del suo nemico.

Cosa ne pensate? Pensate che quello di Dragon Ball Super: Broly sia un finale soddisfacente?