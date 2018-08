Dragon Ball Super: Broly, quale sarà il ruolo di Whis nella pellicola?

Sappiamo che, nell'immaginario di Dragon Ball Super, le divinità non sono autorizzate a intervenire nelle faccende mortali. Ma può, in Dragon Ball Super: Broly, cambiare persino questo status quo di fronte alla minaccia del Super Saiyan Leggendario?

Di recente, infatti, il sito ufficiale del franchise si è aggiornato con le biografie e i character design relativi ai protagonisti del film in uscita il 14 dicembre. Tra questi, figura ovviamente Whis, la cui descrizione recita le seguenti parole:

"È l'angelo assistente di Beerus. È anche il maestro del dio della distruzione, ma le sue capacità sono tuttora sconosciute. Secondo il principio che "gli angeli devono rimanere neutrali", non può intervenire in combattimento o influenzare una battaglia che coinvolge i mortali. Ha accettato di allenare sia Goku che Vegeta dopo che Goku ha affrontato Beerus, in cambio di mangiare deliziose pietanze sulla Terra".

La biografia di Whis non dice in sostanza nulla di nuovo, eppure secondo diverse fonti c'è un passaggio che potrebbe rivelarsi potenzialmente importante per la trama di Dragon Ball Super: Broly, ovvero l'obbligo di un angelo di rimanere neutrale.

L'esigenza di ribadirlo, secondo molti fan in Rete, potrebbe evidenziare il fatto che, di fronte alla potenza schiacciante di un Super Saiyan Leggendario, persino Whis potrebbe essere costretto a intervenire. D'altronde, com'è emerso nelle scorse settimane, la potenza di Broly potrebbe superare quella di un dio della distruzione: ricordiamo, infine, che già in occasione dello scontro con Freezer l'angelo dell'Universo 7 intervenne in aiuto di Goku e gli altri, riavvolgendo il tempo di 3 minuti per impedire che il tiranno distruggesse la Terra.

Secondo voi, quale sarà il ruolo di Whis nel prossimo film?