Dragon Ball Super: Broly, quali similitudini ci sono tra Broly e Kale?

Dragon Ball Super: Broly introduce una nuova fase della storia di Dragon Ball grazie all'inserimento nell'universo canonico di Broly e della fusione con danza Metamor Gogeta. Ma, tornando un po' indietro, nel franchise Super abbiamo visto anche l'introduzione di Kale, la quale sin da subito ha ricordato proprio il Super Saiyan Leggendario.

Durante l'arco narrativo del Torneo del Potere mostrato in Dragon Ball Super abbiamo fatto la conoscenza di Kale, saiyan dell'universo 6 che i fan hanno subito rinominato come "Broly femmina" a causa della sua trasformazione in una forma di Super Saiyan estremamente simile a quella del Broly dei vecchi film della saga Z. La domanda che i fan ora si pongono è, vista l'introduzione ufficiale del nuovo personaggio in Dragon Ball Super: Broly, qual è la correlazione tra il potere di Kale e quello di Broly.

Il vecchio Super Saiyan Leggendario apparso nei film della saga Z si riferiva a un saiyan nato ogni 1000 anni con una potenza eccezionale e capace di trasformarsi aumentando esponenzialmente la sua forza, sacrificando però la capacità di controllarsi. Il nuovo Broly, invece, perde l'appellativo di "Leggendario", e ottiene una nuova trasformazione che richiama enormemente al concetto di Super Saiyan di quarto livello introdotto in Dragon Ball GT, ovvero quello di un Oozaru la cui potenza viene racchiusa in forma umanoide. L'unica volta in cui viene menzionato il super saiyan leggendario in Dragon Ball Super: Broly è quando Bardack, ad inizio film, menziona il mitico saiyan come motivo per cui Freezer vuole distruggere la razza guerriera.

Questo termine viene ripreso poi durante Dragon Ball Super dove Cabba afferma che Kale è in possesso del potere del Super Saiyan Leggendario, un termine che ovviamente non poteva essere conosciuto da Goku e Vegeta nella storyline canonica. La forma presentata dalla saiyan è estremamente simile a quella di Broly e, pertanto, nonostante il nuovo saiyan non sia mai stato chiamato così ufficialmente nel nuovo film del franchise, i due potrebbero essere la controparte dell'altro tra i due universi 6 e 7. Solo una nuova serie animata di Dragon Ball Super potrà confermare questo parallelismo.