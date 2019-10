Dragon Ball Super: Broly, disponibile all'acquisto la nuova POP di Goku Super Saiyan Blue

Nel mese di Settembre la compagnia Hot Topic aveva anticipato l'uscita di una nuova POP di Goku Super Saiyan Blue, ispirata al lungometraggio Dragon Ball Super: Broly. Ora è disponibile all'acquisto.

La figure è ottenibile presso il rivenditore online di Hot Topic, fino ad esaurimento scorte. Vi ricordiamo che la POP è un'esclusiva, quindi i pezzi hanno una tiratura limitata, e se desiderate aggiungerla alla vostra collezione vi consigliamo di effettuare l'ordine al più presto.

Nel caso in cui non doveste riuscire ad acquistarla potete sempre rivolgervi ad eBay, che spesso in queste occasioni si rivela una risorsa molto utile, a scapito dei prezzi che subiscono un'impennata poco piacevole.

Parlando della figure, appare ben curata, e rappresenta Goku nella posa che assume nello scontro con Broly quando sprigiona tutto il potere del Super Saiyan Blue. Da quel momento in poi la battaglia esplode definitivamente spingendo i nostri eroi a fondersi in Gogeta, che chiuderà la questione con l'avversario molto velocemente.

Restano in tema POP, qualche settimana fa vi avevamo mostrato un'altra figure in edizione limitata riguardante Vegeta Super Saiyan di secondo livello, caratterizzata dalla capacità di illuminarsi in condizioni di poca luce, enfatizzando le scariche elettriche attorno al suo corpo.

Chikashi Kubota di One-Punch Man ha omaggiato Dragon Ball Super: Broly con uno sketch dedicato a Gogeta. Negli ultimi giorni, Star Comics ha annunciato l'arrivo dell'Anime Comics di Dragon Ball Super: Broly.