Dragon Ball Super: Broly, quanti Saiyan sopravvissero alla distruzione di Vegeta?

Sin dall’introduzione di Raditz, avvenuta nel capitolo 195 del manga di Dragon Ball, abbiamo sempre pensato che i Saiyan sopravvissuti alla distruzione del Pianeta Vegeta fossero soltanto quattro: Kakaroth, Nappa, Vegeta e Raditz appunto. A quanto pare, invece, erano decisamente di più...

Come rivelato dalla pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, che negli ultimi giorni ha finalmente compiuto il proprio esordio nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, i Saiyan in qualche modo “scampati” alla furia distruttiva di Freezer erano almeno nove.



Ambientata subito dopo l’esplosione del pianeta, una scena del film ha mostrato ai fan il preciso momento in cui Nappa, Raditz e Vegeta hanno appreso della scomparsa del proprio mondo nativo. Assieme ai tre guerrieri introdotti nel corso di Dragon Ball Z, tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare altri due Saiyan appartenenti alla loro unità, che probabilmente sono caduti in battaglia prima che Raditz partisse alla ricerca di Kakaroth.



Nella suddetta scena, inoltre, i giovanissimi Vegeta e Raditz hanno rivelato che anche i loro rispettivi fratelli minori dovrebbero essersi salvati, poiché appunto non si trovavano sul pianeta al momento della sua esplosione. Sebbene i due non abbiano pronunciato i nomi dei loro consanguinei, dei quali non avevano poi molta considerazione, questa scena potrebbe aver confermato persino la canonicità di Tarble, un personaggio finora comparso soltanto nell’OAV intitolato “Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!!” e poi menzionato in Dragon Ball Z: La Battaglia dei Dei.

Se a questi sette guerrieri sommiamo anche Paragas e suo figlio Broly, che grazie a Dragon Ball Super: Broly sono finalmente canonici, il totale dei Saiyan inizialmente sopravvissuti alla distruzione di Vegeta sale dunque a nove. Va comunque ricordato che nello spazio potrebbero esserci altri superstiti, magari spediti su pianeti remoti come era successo a Tarble, Broly e Kakaroth.



È possibile, secondo voi, che in futuro vengano introdotti altri Saiyan "purosangue" del Settimo Universo?