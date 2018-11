Dragon Ball Super: Broly, quanto è potente il SSJ Leggendario in versione Full Power?

Il più recente trailer di Dragon Ball Super: Broly, che ha svelato al mondo l'esistenza e la canonicità di Gogeta Super Saiyan Blue, ha messo anche in chiaro un elemento importante: la potenza pressoché schiacciante di Broly in versione Super Saiyan Full Power.

Abbiamo infatti potuto ammirare come, già in versione Super Saiyan, la forza di Broly fosse eccessiva persino per Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue. A quanto pare, i due saiyan saranno costretti a effettuare la Fusione Metamor per dar vita a Gogeta, il quale si mostrerà in tutte le sue trasformazioni possibili, o quasi.

Sarà in questo frangente che Broly utilizzerà la trasformazione in Full Power. La sua potenza sarà tale da riuscire a fronteggiare, da solo una Fusione dal Ki divino come il grande Gogeta. Le immagini trasmesse nel trailer, in effetti preannunciano che la portata degli attacchi di questo avversario sarà a dir poco mastodontica.

Sappiamo già che la potenza di Broly supera quella di un dio della distruzione. Fin dove si spingerà il livello combattivo del furioso guerriero, soprattutto alla luce del finale del film - svelato dal fiume di leak emersi in Rete in seguito alla world premiere della pellicola?

Il film uscirà, lo ricordiamo, il 14 dicembre in Giappone.