Dragon Ball Super: Broly, quasi 200 cinema ospiteranno il film in Australia

Dragon Ball Super: Broly sarà uno dei film di animazione giapponese con la più larga diffusione nei cinema di sempre. A dimostrazione di ciò si è scoperto che vi saranno delle premiere per Sydney, Melbourne e Auckland. Inoltre vi saranno quasi 200 cinema ad ospitare il film in Australia.

Il film, il quale sarà disponibile nei cinema americani dal 16 gennaio, uscirà in Australia e Nuova Zelanda il 24 gennaio 2019. In Giappone, invece, sarà disponibile dal 14 dicembre 2018.

Vi saranno quasi 200 cinema che ospiteranno il famoso film nella sola Australia. Sydney, Melbourne e Auckland ospiteranno, poi, una premiere del titolo.

Si prospetta davvero un grande successo per questo nuovo lungometraggio della serie di Akira Toriyama. Che possa eguagliare, se non superare, il recente My Hero Academia: Two heroes? O ancora di più, Dragon Ball Z: La Resurrezione di F (film che ha incassato globalmente 61,8 milioni di dollari)?

Il film verrà portato in America da Funimation. Segue una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.

Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer, di ritorno dall'Inferno, coinvolto nello scontro”.

