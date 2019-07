Dragon Ball Super: Broly, RC Studio mette in commercio una action figure di Gogeta da 320€

Dragon Ball Super: Broly è stato uno dei film di animazione più prolifici mai creati in Giappone. Gli sforzi di TOEI Animation hanno permesso alla pellicola di incassare più di 100 milioni di euro, segnando così un nuovo record per il franchise di Toriyama. Oggi, RC Studio ha messo in commercio una statuetta dedicata al film, dal costo di ben 320€.

La action figure, visibile in calce, raffigura Gogeta in forma di Super Saiyan God Super Saiyan, mentre sferra la sua iconica onda energetica contro Broly. La scena è tratta dallo scontro finale mostrato nel film, durante il quale la fusione tra Goku e Vegeta riesce a mettere alle corde l'avversario, salvato da morte certa grazie all'intervento di Cheelai.

La statuetta in resina è stata creata dal team di RC Studio e pesa circa 10 kg. Il livello di dettaglio è assolutamente incredibile, e secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, sono disponibili solamente 300 pezzi. Tra le altre informazioni, il modellino viene spedito insieme ad una art box a colori durante il mese di ottobre e il prezzo varia tra i 320 e 520€.

E voi cosa ne dite? Vale il prezzo che chiede? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete dei fan di Dragon Ball Super: Broly inoltre, non potete perdervi questo bellissimo inserto presente nella versione DVD & Blu-Ray, raffigurante Broly e Cheelai mentre scattano un selfie.