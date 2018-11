Dragon Ball Super: Broly, le reazioni al trailer finale della pellicola

Abbiamo poi chi non riesce proprio a trattenere l'euforia, come Justin Wong , o chi, come ad esempio Dredgen X , anche dopo aver perso interesse nel brand dopo aver visto Dragon Ball Super, ha visto quest'ultimo rinascere proprio a causa della visione di questo filmato. C'è anche chi è felice dell'onda energetica che Broly lancia dalla bocca in una scena del trailer, dato che ricorda altri villain saiyan del passato come Nappa (che farà il suo ritorno nella pellicola). Non può mancare, infine, quello che già mette Broly nelle prime posizioni della classifica dei personaggi più potenti, come fa LostInSauce , che crede nella superiorità del saiyan nei confronti di Jiren .

after Dragon Ball Super Broly movie drops I DONT WANT TO HEAR ANY OTHER TRASH ANIME IS EVEN CLOSE TO THE DRAGON BALL FRANCHISE. — Nikola Tesla (@KikeIsGuap) 8 novembre 2018

LIKE WHO ISN’T EXCITED FOR THIS MOVIE! I REALLY WANT TO SEE DRAGONBALL SUPER BROLY MOVIE ASAP LIKE PLZ SOMEONE TAKE ME AND LETS ANIME OUT MAN!!!! pic.twitter.com/GSIPUhOE6c — Fox | Justin Wong (@JWonggg) 8 novembre 2018