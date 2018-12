Dragon Ball Super: Broly, la recensione sarà online su Everyeye.it venerdì 14 dicembre

Manca solo qualche giorno ormai all’esordio nipponico di Dragon Ball Super: Broly, e finalmente possiamo annunciarvi che durante la giornata di venerdì 14 dicembre 2018 potrete leggerne la recensione sulle pagine di Everyeye.it, a cura del nostro intrepido corrispondente dal Giappone, Umberto Merone.

Come di certo ormai saprete, Dragon Ball Super: Broly è ambientato qualche tempo dopo il Torneo del Potere che i due Zeno hanno organizzato durante l'ultimo arco narrativo dell'anime di Dragon Ball Super, e vedrà Son Goku e Vegeta alle prese con un avversario spaventoso: Broly. Comparso finora soltanto nei lungometraggi apocrifi di Dragon Ball Z, il Super Saiyan Leggendario è tornato per sconvolgere persino l’universo canonico dei nostri eroi!

Oltre a narrare le nuove origini di Broly, che questa volta sono state curate da Akira Toriyama in persona, il lungometraggio d’animazione ci catapulterà sul Pianeta Vegeta per scoprire dei retroscena antecedenti alla tragica distruzione avvenuta per mano del tiranno intergalattico Freezer. L’intera prima parte del film, pari a 20-30 minuti circa, sarà ambientata sul corpo celeste e ci mostrerà per la prima volta le usanze e la vita del combattivo popolo dei Saiyan.

Sfortunatamente i fan italiani dovranno aspettare qualche mese per poter visionare la pellicola, in quanto Koch Media e la sua divisione Anime Factory hanno annunciato che Dragon Ball Super: Broly esordirà nei cinema di tutto il paese a partire dal 28 febbraio 2019. È stato inoltre confermato che il film presenterà il doppiaggio Mediaset effettuato dallo Studio Merak. A tal proposito, avete già letto l’intervista che Gialunca Iacono - storica voce italiana di Vegeta - ha rilasciato a Everyeye.it?