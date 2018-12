Dragon Ball Super: Broly, record per Blizzard ed ecco il video ufficiale inglese

Le musiche sono parte integranti di un lungometraggio e sono fondamentali per esaltarne le varie parti. Nel caso di Dragon Ball Super: Broly, la theme song è stata Blizzardd i Daichi Miura, canzone poi adattata e integrata nelle colonne sonore del film composte da Norihito Sumitomo.

Per la canzone che tanto ci ha accompagnato durante l'attesa per Dragon Ball Super: Broly nei cinema e nei vari character trailer, arriva una conferma da parte delle classifiche nipponiche. Infatti Blizzard si è piazzata prima nella Japan Hot Animation Billboard nella settimana tra il 17 e il 23 dicembre, grazie ai sei primi posti nelle diverse categorie radio, download, lookup, Twitter, video e streaming.

Un altro traguardo importante per il nuovo lungometraggio tratto dall'opera di Akira Toriyama, che si aggiunge al gran numero di biglietti venduti e gli incassi record di questi primi giorni di programmazione della pellicola. La main theme di Dragon Ball Super: Broly, intanto, ha anche ottenuto un MV ufficiale in inglese che potete vedere in alto nella notizia.