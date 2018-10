Dragon Ball Super: Broly, la rivalità tra i 3 saiyan protagonisti potrebbe essere cambiata

Quale sarà la chiave tematica del film di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly? L'ultimo trailer sembra riscrivere la rivalità dovuta ai rapporti tra i tre saiyan protagonisti: Goku, Vegeta e Broly. Che il motore dell'azione risieda proprio nelle esperienze differenti maturate dai tre dopo un inizio pressoché identico?

Con l'avvicinamento dell'uscita nelle sale della pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, i fan hanno cominciato ad analizzare con attenzione i trailer fin'ora disponibili per ricavarne teorie in grado di carpire i dettagli della riscrittura operata da parte di Akira Toriyama nei confronti della storia dei personaggi protagonisti. In particolare, sembra che il sistema di rapporti passati tra Goku, Broly e Vegeta abbia subito un'importante modifica, che potrebbe portare ad una nuova configurazione delle rivalità.

I tre saiyan sembrano infatti, nell'ultimo trailer, essere tutti e tre della stessa età (cosa che abbiamo analizzato qui), dato che si trovano ciascuno nella stessa situazione all'arrivo di Freezer. Inoltre è comune anche il loro immediato futuro, dato che il trio viene spedito, per motivi differenti, su pianeti alieni con lo scopo di conquistarli ed unirli all'impero saiyan. I loro destini però proseguono poi in maniera radicalmente differente. Altro dettaglio importante notato dai fan è rappresentato dal fatto che Paragas, padre di Broly e membro di spicco della corte di Re Vegeta, in una scena del filmato ha lasciato il pianeta proprio per la sua contrarietà alla missione affidata al figlio ancora fanciullo, giurando vendetta nei confronti del sovrano. Forse è per questo che nel primo trailer Broly attacca vistosamente Vegeta e non Goku, su ordine del padre.

Questo suscita un'altra domanda fondamentale, e cioè il perché ora Broly dovrebbe avere una forma di avversione per Goku, dato che non sembra esserci traccia del motivo per cui nel lungometraggio Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda egli lo odiasse così tanto, e cioè il suo pianto di essere inferiore. Alcuni hanno pensato che, dato che pare che Paragas sia stato un superiore del padre di Goku (Bardak), potrebbe essere successo qualcosa che fornisca una motivazione per la rivalità tra i due nella pellicola. Non ci resta che aspettare per scoprire qual è la verità.

Ricordiamo che la pellicola Dragon Ball Super: Broly è in uscita il 14 dicembre nelle sale giapponesi e nel gennaio 2019 in quelle statunitensi.