Dragon Ball Super: Broly, le riviste nipponiche immortalano la furia di Broly

Attraverso un recente Tweet della fonte di informazione @GovetaXV, apprendiamo che una rivista nipponica non meglio specificata (probabilmente V Jump) ha recentemente dedicato una pagina al tanto atteso Dragon Ball Super: Broly, il film d’animazione che verrà rilasciato in Giappone il prossimo dicembre.

Visionabile in calce all’articolo attraverso una scan di qualità discreta, la pagina ci mostra infatti un primo piano del Leggendario Super Saiyan del Settimo Universo, il quale è immortalato per l’occasione nella sua forma base. Sempre sulla pagina sono presenti alcuni screenshot che promettono almeno tre diversi combattenti.



Come scoperto attraverso l’ultimo trailer della pellicola, Broly dovrebbe infatti affrontare non solo Goku e Vegeta, ma anche il tiranno Freezer. Non è ancora chiaro, tuttavia, il motivo per cui quest'ultimo dovrebbe tornare sulla Terra per battersi col portentoso Saiyan. È mai possibile, secondo voi, che sia invece Broly, assieme a suo padre Paragas, a cercare il tiranno intergalattico per vendicare la distruzione del pianeta Vegeta?

L’uscita di Dragon Ball Super: Broly nelle sale cinematografiche nipponiche è fissata per il 14 dicembre 2018, mentre nel mese di gennaio 2019 approderà anche negli Stati Uniti. Durante la giornata di ieri è stato rivelato che i produttori della pellicola stanno lavorando per poter rilasciate il lungometraggio anche nel resto del mondo. Che sia vicina anche l’uscita italiana?