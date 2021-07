Dragon Ball Super: Broly diventa un samurai leggendario in una splendida statuetta da €250

Al giorno d'oggi molti di noi associano il Giappone ad anime e manga, o all'incredibile efficienza di mezzi e istituzioni, o ai grandi passi in avanti compiuti in campo tecnologico. Il Giappone, però, è anche una terra che ha dato molto dal punto di vista storico, e i samurai sono probabilmente le figure più conosciute in assoluto.

LK Studio, un'azienda specializzata nella creazione di figure anime, ha deciso di unire passato e presente in un'incredibile serie di prodotti, realizzando delle statuette di Dragon Ball in stile samurai. I pezzi sono proposti a un prezzo abbastanza accessibile, e la collezione è già diventata una delle più vendute in assoluto.

Oggi, LK Studio ha presentato l'ultima aggiunta alla serie, una statuetta raffigurante Broly Super Saiyan Leggendario in stile samurai. Il pezzo da collezione va aggiungersi alla line-up visibile in calce, e per il momento sono disponibili solo duecento pezzi. Nel caso in cui foste interessati ai dettagli, il sito riporta che la statuetta in resina è in scala 1/7 (circa 36 centimetri di altezza), e che sarà spedita entro l'ultimo trimestre del 2021. Il prezzo di lancio è di 245 euro, con cento euro di caparra.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione con voto del film Dragon Ball Super: Broly, ora anche disponibile in italiano su Netflix.