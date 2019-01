Dragon Ball Super: Broly sarà il primo anime della storia proiettato in IMAX negli USA

A conferma dello straordinario successo che sta avendo Dragon Ball Super: Broly, la pellicola avrà, primo caso nella storia dell'animazione nei cinema americani, la possibilità di essere fruita nella spettacolare modalità IMAX, anche se per un singolo giorno.

Dragon Ball Super: Broly è vicino a raggiungere i primi trenta giorni di presenza nei palinsesti dei cinema giapponese, e niente sembra riuscire a fermare la sua corsa: dopo aver sbriciolato la soia del miliardo di yen nel corso dei soli primi tre giorni di programmazione, nella scorsa settimana il film ha superato anche lo strepitoso obbiettivo dei tre miliardi di yen.

Ma questa è ovviamente solo la prima mossa per il lungometraggio, che lascerà presto le anguste mura casalinghe per arrivare in oltre di novanta paesi in tutto il mondo. Uno dei primi della lista, è sicuramente quello degli Stati Uniti d'America, in cui il film ha già avuto una premiere in lingua inglese lo scorso 13 dicembre al TCL Chinese Theater a Hollywood. La data del debutto ufficiale è invece il prossimo 16 gennaio, in contemporanea con quella canadese.

La novità di oggi, che testimonia l'incredibile successo ottenuto da Dragon Ball Super: Broly e la sua formidabile capacità mediatica, unica nel suo ambiente, ci viene annunciata da FUNimation Entertainment: il lungometraggio in questione sarà il primo film d'animazione nella storia degli Stati Uniti ad essere visibile tramite la speciale modalità di proiezione che va sotto il nome di IMAX.

Si tratta di uno speciale riconoscimento per il film e per l'intera industria che rappresenta, che finalmente riceve un attestato di norma riservato a grandi proiezioni internazionali. I biglietti per l'unica data disponibile, quella del suo debutto, il 16 gennaio, sono già acquistabili.

Cosa ne pensate di questo ennesimo traguardo raggiunto da Dragon Ball Super: Broly? Vi piacerebbe vederlo in IMAX?

Vi forniamo di seguito la sinossi che ha distribuito Koch Media, che porterà il film in Italia il prossimo 28 febbraio:

"Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile.

Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante"