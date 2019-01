Dragon Ball Super: Broly sbanca anche il botteghino latino-americano

Dopo i record fatti registrare in patria, il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly ha sorpreso tutti anche in America Latina e in America Centrale, portando il suo bottino globale complessivo a quasi 55 milioni di dollari, ben 20 in più di quelli guadagnati fino ad ora.

Dragon Ball Super: Broly si sta confermando un vero evento mediatico, ben oltre quelli che sono i limiti che a livello consuetudinario sono riservati alle uscite cinematografiche relative agli anime. In Giappone il lungometraggio ha ricevuto una risposta di pubblico notevole, raggiungendo una cifra di incasso esorbitante in pochissimo tempo. Quello che però continua a sorprendere, è la trasversalità del richiamo del film, come conferma il suo debutto in America Latina e in America Centrale.

Basti pensare che, nel solo weekend di apertura, Dragon Ball Super: Broly ha guadagnato una cifra di poco superiore ai venti milioni di dollari complessivi sul mercato latino-americano. Se non vi sembra un numero di grande rilevanza (considerato anche il gigantesco bacino di utenza), sappiate che, come ci informa il post Twitter di Exhibitor Relations Co., il film aveva fino ad ora incassato trentaquattro milioni complessivi a livello mondiale.

Questo significa che il mercato in questione ha quasi eguagliato i restanti (per quanto ancora limitati), con il solo Messico che ha portato in cassa sei milioni e cinquecentomila dollari, superando del 41% un gigante della stagione animata come Ralph spacca internet.

E questo è solo l'inizio, visto che Dragon Ball Super: Broly si sta apprestando, tra appena due giorni, a fare il suo debutto anche negli Stati Uniti d'America. In Italia la pellicola arriverà, portata da Koch Media, il prossimo 28 febbraio, e solo il tempo ci dirà quanto riuscirà ad arrivare in alto. Di certo le premesse puntano alle posizioni più elevate dell'intera industria.