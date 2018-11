Dragon Ball Super: Broly, scoperto un easter egg nell'ultimo trailer

L’uscita di Dragon Ball Super: Broly è ormai imminente: fra circa un mese la pellicola debutterà nei cinema giapponesi. Proprio per questo, negli ultimi giorni, Toei Animation ha diffuso in rete un nuovo trailer. In esso era presente anche un easter egg che ha stupito, positivamente, i fan.

L'enorme Saiyan, nel trailer, afferra Goku per la faccia, spingendolo e trascinandolo contro un muro ghiacciato con grande impeto. La scena in questione, che ha sottolineato quanto Broly sia potente anche contro Goku Super Saiyan God, risulta essere un evidentissimo riferimento a Dragon Ball Z: Broly il Super Saiyan della Leggenda, Il film degli anni '90 che ha creato l'iconico antagonista. Infatti, Broly, anche in quel lungometraggio dedicò un trattamento simile ad un personaggio del cast. La vittima in quella pellicola fu l’allora fanciullo Gohan.

Più in basso, in calce alla notizia, potete trovare un frame del trailer e una piccola clip del film degli anni ’90. Oltre a questo, per chi non lo avesse ancora visto o per chi voglia confrontare in maniera più dettagliata le due scene, vi lasciamo anche il trailer completo.

Cosa ne pensate di questo easter egg? L’avevate notato?

Per chi volesse ulteriori informazioni sul trailer consigliamo QUESTA analisi. Invece, per chi volesse farsi un’idea sulle reazioni del pubblico nei confronti del video promozionale, vi invitiamo a leggere QUESTA notizia.