Dragon Ball Super: Broly, secondo un leak potrebbe davvero esserci Gogeta Super Saiyan Blu

Una notizia che avrebbe del clamoroso, soprattutto per le modalità in cui è venuta a galla: Gogeta potrebbe seriamente comparire in Dragon Ball Super: Broly in forma di Super Saiyan Blue, come dimostra un leak proveniente da un'operazione di data mining di Dragon Ball Xenoverse 2, il celebre videogioco di Bandai Namco.

Un utente ha infatti scavato a fondo nei server del videogioco sviluppato dai ragazzi di Dimps e pubblicato da Bandai Namco nel 2016. In questi giorni, infatti, è stato diffuso sugli store digitali l'Extra Pack 3, un DLC che sblocca nel roster del titolo i personaggi di Kefla e Baby Vegeta, provenienti rispettivamente da Dragon Ball Super e Dragon Ball GT.

Secondo il data mining relativo a questo contenuto aggiuntivo, Bandai Namco ha in serbo altri due personaggi che comporrebbero l'Extra Pack 4: il primo sarà Broly, sicuramente nella sua nuova versione inclusa nel film in uscita a dicembre, mentre il secondo è... Gogeta.

La celebre Fusion, nata dall'unione di Goku e Vegeta tramite la danza Metamor, è comparsa nel film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi e la sua versione classica (Super Saiyan) è già presente nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2. Sulla base di questo, e dovendo comparire come nuovo combattente al fianco di Broly, è altamente probabile che lo vedremo in versione Super Saiyan Blue. D'altronde, già qualche tempo fa avevamo ipotizzato il ritorno di questo amato guerriero sulla base di alcuni indizi.

Ciò significa che, non essendo peraltro mai più comparso dai tempi del film di DBZ, Gogeta farà il suo ritorno nella nuova serie scritta da Akira Toriyama, e molto probabilmente lo farà in Dragon Ball Super: Broly. D'altronde, visto che la potenza del Super Saiyan Leggendario supera quella di qualunque altro avversario affrontato finora e che i due eroi si ritroveranno probabilmente lontani dalle divinità per poter prendere in prestito da loro gli orecchini Potara, è piuttosto auspicabile che Goku e Vegeta utilizzeranno la danza Metamor per sconfiggere il loro nuovo nemico.

Se ciò accadesse significa che Gogeta sarebbe il quarto personaggio - dopo Broly, Paragas e finanche Gine, la madre di Goku, viste le ultime dichiarazioni di Naohiro Shintani sul legame con Dragon Ball Minus - a diventare canonico dopo essere apparso in un prodotto apocrifo.

Cosa ne pensate?