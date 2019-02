Dragon Ball Super: Broly, il secondo trailer italiano disponibile anche su Youtube

Dopo la pubblicazione sui canali social di Anime Factory e Koch Media del secondo trailer in italiano dedicato alla pellicola Dragon Ball Super: Broly, ecco che il filmato promozionale arriva a disposizione dei fan anche sulla piattaforma di Youtube.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della pubblicazione sulla pagina Facebook di Anime Factory del secondo trailer completamente in italiano dedicato a Dragon Ball Super: Broly, cosa che ha fatto la felicità degli appassionati della serie creata da Akira Toriyama. Oggi vi informiamo sul fatto che lo stesso filmato è disponibile anche sul canale Youtube di di Koch Media Italia, pronto per essere riprodotto anche per i fan che frequentano questa piattaforma.

Come di certo gli appassionati ricorderanno, il trailer è importante soprattutto in relazione a un video pubblicato nei giorni scorsi e con protagonista il doppiatore Mario Bombardieri, che aveva lasciato intendere come il doppiaggio italiano di Dragon Ball Super: Broly andrà ad utilizzare il nome “Kakaroth” al contrario del solito “Kaarot” a cui siamo stati abituati. Nel nuovo trailer, invece, Freezer pronuncia addirittura la parola “sàiyan” come in lingua originale, esattamente come avvenuto, in passato, nei lungometraggi d'animazione doppiati da Dynamic Italia.

Visionabile nella parte alta dell’articolo, il filmato ci ha permesso inoltre di ascoltare le voci di Bardak, Paragas e Re Vegeta, che quantomeno nella prima parte della pellicola ricopriranno un ruolo molto importante, essendo quest'ultima tutta ambientata nel passato e sul Pianeta Vegeta, luogo natio di tutti i saiyan.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly andrà a debuttare nelle nostre sale cinematografiche a partire dal prossimo 28 febbraio, appunto grazie al lavoro di Koch Media e di Anime Factory. La pellicola, nel suo tragitto iniziato lo scorso 14 dicembre in Giappone, ha già sorpassato ogni genere di record stabilito dal franchise, e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.