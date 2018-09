Dragon Ball Super: Broly, secondo una fan theory il film canonizzerà persino il SSJ4!

Il Super Saiyan 4 resta una delle trasformazioni più amate dai fan del franchise di Akira Toriyama, pur rimanendo una variante in tutto e per tutto apocrifa appartenente a un prodotto non canonico qual è Dragon Ball GT. Secondo una fan theory, nel film Dragon Ball Super: Broly persino il guerriero scimmiesco diventerà canonico.

È quanto afferma un fan su Reddit, che inizialmente affronta in maniera provocatoria il fatto che Dragon Ball Super: Broly canonizzerà elementi e personaggi presenti nell'immaginario apocrifo del franchise: su tutti, ovviamente, il Super Saiyan Leggendario, suo padre Paragas, alcuni soldati di Freezer presenti in Dragon Ball Minus e, a quanto pare, persino l'onnipotente Gogeta.

In seguito l'utente afferma che, a suo parere, non è così assurda la possibilità che Broly possa diventare Super Saiyan 4: il fan desume ciò dal fatto che, in alcuni scatti provenienti dal primo trailer della pellicola, le iridi del saiyan diventano gialle esattamente come quelle del SSJ4, così come la presenza della coda intorno alla sua vita lascia presagire quanto meno la trasformazione in Oozaru.

A nostro parere è un'ipotesi del tutto impossibile, soprattutto in previsione del fatto che il villain sarà già capace di trasformarsi nell'iracondo Super Saiyan Leggendario, un'evoluzione che - stando alle vicende nel manga di Toyotaro che hanno coinvolto Kale dell'Universo 6 - rischia di rendere Broly l'antagonista più forte mai incontrato da Goku e soci. Tuttavia, come i fan ben sapranno, nell'affresco narrativo del sensei Toriyama ormai tutto può accadere e il SSJ4 potrebbe essere introdotto come una sorta di forma antica e ancestrale del "vero" Super Saiyan, essendo le sue fattezze vicine a quelle di una scimmia.

Voi cosa ne pensate? Intanto DB Super: Broly è in uscita in Giappone il 14 dicembre e negli USA il 16 gennaio.