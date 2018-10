Dragon Ball Super: Broly, sembra che anche Re Vegeta abbia subito un cambiamento di design

Re Vegeta, il padre dello storico rivale di Son Goku, è comparso finora poche volte nel franchise, ma a quanto pare avrà un ruolo predominante nella premessa narrativa di Dragon Ball Super: Broly. A quanto pare, però, il design del sovrano dei saiyan riceverà un inspiegabile cambiamento.

Finora, infatti Re Vegeta era comparso con indosso una battle suit saiyan di colore bianco con i dettagli arancioni, compreso un simbolo che probabilmente identifica la sua razza sul petto. Aveva poi un lungo mantello rosso e dei calzoni scuri.

In Dragon Ball Super: Broly il suo aspetto è stato leggermente rivisto: il padre di Vegeta indossa infatti una corazza nera e, oltre al mantello rosso, porta anche una cappa che lo avvolge dalla vita in giù. Questa modifica nel suo design è "inspiegabile" perché le fattezze descritte in precedenza hanno fatto la loro comparsa anche in Dragon Ball Super, e non soltanto nel materiale non canonico del franchise.

Sia nel manga che nell'anime di Super, infatti, rivediamo Re Vegeta nel flashback in cui suo figlio ricorda quando, molti anni prima, il dio della distruzione fece visita alla corte del sovrano e lo sottomise perché insoddisfatto del cibo che gli era stato offerto. In quella scena, il re indossa i suoi abiti classici e non i nuovi indumenti che gli abbiamo visto nel più recente trailer del lungometraggio diretto da Tatsuya Nagamine.

Poco male, in ogni caso, potremmo asserire che il nuovo outfit dona al sovrano dei saiyan un aspetto ancora più regale. Che ne pensate?