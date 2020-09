Dragon Ball Super: Broly sfida Jiren in una fanart mozzafiato

Grazie alla serie di Dragon Ball Super abbiamo conosciuto nuovi e potenti personaggi sia nelle saghe dell'anime sia nelle pellicole. Se si esclude lo stregone Molo, tra gli avversari che hanno messo più in difficoltà Goku e i Guerrieri Z troviamo sicuramente il leggendario Super Saiyan Broly e Jiren, il miglior combattente dell'universo 11.

Anche se i due personaggi in questione non sono più apparsi dopo gli eventi della pellicola Dragon Ball Super: Broly, e in seguito alla conclusione del Torneo del Potere, sappiamo che potrebbe tornare nelle avventure future di Goku e compagni. Pensando proprio a questa ipotesi un fan, Charlie Cunningham, ha immaginato un intenso scontro tra i due, con lo splendido disegno, che potete trovare in fondo alla pagina.

Si tratterebbe di uno scontro sensazionale, che potrebbe apparire sia in Dragon Ball Super, o forse nella serie promozionale Super Dragon Ball Heroes, dove non ci sono praticamente limiti sui personaggi che possono essere inseriti. Se si considera il fatto che Goku e Vegeta siano riusciti a sconfiggere Broly solo grazie alla loro fusione, Gogeta, e alla successiva trasformazione in Super Saiyan God, il Super Saiyan Leggendario potrebbe tranquillamente affrontare Jiren, stato sconfitto unicamente grazie all'Ultra Istinto usato dal protagonista.

Ricordiamo che manca poco all'uscita del capitolo 64 di Dragon Ball Super, e vi lasciamo a quelli che secondo noi sono i cambiamenti che servono alla serie per rinnovarsi.