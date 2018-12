Dragon Ball Super: Broly, Shonen Jump sottolinea le differenze fra Potara e Fusion

A poco meno di dieci giorni dall’esordio nipponico del lungometraggio intitolato Dragon Ball Super: Broly, l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha proposto ai suoi lettori una disamina che spiega nel dettaglio le caratteristiche e le differenze tra la fusione coi Potara e la buffa Danza Metamor.

Dal momento che Dragon Ball Super: Broly renderà finalmente canonico anche Gogeta, negli ultimi giorni si è parlato molto del guerriero nato dalla fusione, e i fan stanno nuovamente cercato di capire se questo sarà più potente di Vegeth. A tal proposito, di seguito vi proponiamo la traduzione del testo pubblicato sulle pagine del noto settimanale nipponico.



“Ecco spiegata la differenza fra i ‘Potara’ e la ‘Fusion’!! Sia i ‘Potara’ che la ‘Fusion’ creano super-guerrieri! A primo acchito sembrano metodi di fusione molti simili!! Ne esploreremo le differenze paragonando Vegeth a Gogeta (il guerriero che sconfisse Janenba)!!



Esecuzione

Fusion: una danza simmetrica!! I due guerrieri che si fonderanno devono eseguire gli stessi passi, come se fossero riflessi in uno specchio. Durante l’esecuzione, un errore anche minimo può dar vita a fusioni grasse o scheletriche.

una danza simmetrica!! I due guerrieri che si fonderanno devono eseguire gli stessi passi, come se fossero riflessi in uno specchio. Durante l’esecuzione, un errore anche minimo può dar vita a fusioni grasse o scheletriche. Potara: devi solo indossare un orecchino!! Un individuo mette un Potara sull’orecchino sinistro, mentre l’altro lo mette al destro. I due vengono attratti dal potere dei Potara e diventano un unico essere!!

Costumi

Fusion: i loro abiti da battaglia sono tutti uguali! Tutti [i guerrieri nati dalla Danza Metamor] indossano gli stessi vestiti dopo la fusione!! Si scopre che questi vestiti sono gli abiti tradizionali degli abitanti del Pianeta Metamor, ossia coloro che hanno insegnato la Fusion a Goku. È stato Toriyama ad avere quest’idea.

i loro abiti da battaglia sono tutti uguali! Tutti [i guerrieri nati dalla Danza Metamor] indossano gli stessi vestiti dopo la fusione!! Si scopre che questi vestiti sono gli abiti tradizionali degli abitanti del Pianeta Metamor, ossia coloro che hanno insegnato la Fusion a Goku. È stato Toriyama ad avere quest’idea. Potara: i loro vestiti si mescolano!! Anche i vestiti indossati dai due guerrieri si mescolano?! I guanti e gli stivali sono gli stessi che aveva Vegeta! Il vestito principale è quello di Goku, ma di un colore diverso!!



Caratteristiche

Fusion: richiede persone simili! Solo due individui che abbiano dimensioni e una potenza simile possono unirsi! Tuttavia, dopo trenta minuti si separano e tornano alla normalità. Ciononostante, possono fondersi un numero di volte illimitato!

richiede persone simili! Solo due individui che abbiano dimensioni e una potenza simile possono unirsi! Tuttavia, dopo trenta minuti si separano e tornano alla normalità. Ciononostante, possono fondersi un numero di volte illimitato! Potara: puoi usarli con chiunque! L’anziano Kaiōshin si è accidentalmente unito a una vecchia strega! Attraverso i Potara, chiunque può fondersi! Tuttavia, la fusione può essere utilizzata solo una volta e non si può tornare allo stato originale!

Gogeta: il massimo potere unito nel corpo e nell’anima!

Vegeth: il potere degli individui è amplificato!"

Curiosamente la descrizione della fusione coi Potara non menziona che questa risulta permanente solo nel caso in cui uno dei due individui decisi a fondersi sia una divinità, come appunto nel caso dell’anziano Kaiōshin. Soprattutto l’articolo non tiene conto di quanto scoperto nel corso dell'anime di Dragon Ball Super: mentre la Fusion sembra sommare i poteri dei due guerrieri, i Potara li moltiplicano.

E voi, quale metodo di Fusione trovate sia il più efficace? Soprattutto, quale fusione preferite fra Gogeta e Vegeth? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!