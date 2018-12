Dragon Ball Super: Broly si mostra con un ultimo e frenetico spot pubblicitario

Attraverso il profilo ufficiale su Twitter di Dragon Ball Super, Toei Animation ha recentemente pubblicato l’ennesimo spot pubblicitario di Dragon Ball Super: Broly, attesissima pellicola cinematografiche che nelle ultime ore è infine approdata nelle sale di tutto il Giappone.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo filmato dura soltanto quindici secondi ma riesce comunque a mostrarci alcuni dei momenti più salienti del lungometraggio, come ad esempio la partenza del piccolo Kakaroth dal Pianeta Vegeta e la distruzione dello stesso avvenuta per mano del diabolico Freezer.

Accompagnato dalle stepitose note di “Blizzard”, il filmato ci mostra poi alcuni istanti del feroce scontro fra Saiyan che vedrà protagonisti, Broly, Goku, Vegeta a persino Gogeta, che a distanza di tanti decenni dal proprio esordio entrerà finalmente a far parte dell’universo canonico di Dragon Ball.

Come rivelato dal publisher Koch Media e dalla sua divisione Anime Factory, Dragon Ball Super: Broly verrà proiettato nelle sale cinematografiche del Bel Paese a partire dal 28 febbraio 2019, di conseguenza i fan italiani dovranno aspettare qualche mese per poter riscoprire le origini di quello che sembrerebbe il più potente avversario mai affrontata da Kakaroth e Vegeta.

Nell’attesa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it è già stata pubblicata la recensione completa di Dragon Ball Super: Broly, a cura del nostro corrispondente dal Giappone Umberto Merone, che nelle ultime ore ha potuto visionare la pellicola in lingua originale.