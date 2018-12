Dragon Ball Super: Broly si mostra nel primo trailer doppiato in italiano

Mentre in Giappone continuano gli incassi da record registrati al botteghino da Dragon Ball Super: Broly, i fan italiani dovranno attendere ancora un paio di mesi per poter visionare la nuova pellicola d’animazione. Per ingannare l’attesa, Koch Media e Anime Factory hanno ben pensato di fare un piccolo regalo natalizio ai fan...

Se durante la giornata del 25 dicembre vi abbiamo mostrato il primo poster italiano di Dragon Ball Super: Broly, nelle ultime ore è stato invece diffuso il primo trailer doppiato della pellicola. Per la precisione, si tratta del breve filmato leakato durante la prima decade di dicembre 2018 e successivamente rimosso su richiesta del distributore Koch Media.

Pubblicato in esclusiva da Gazzetta.it, il filmato ci permette di ammirare il doppiatore Claudio Moneta nei panni di un Goku particolarmente deciso a diventare ancora più forte. Ambientata dopo la conclusione del Torneo del Potere - che sfortunatamente risulta ancora inedito in Italia - la pellicola vedrà infatti Goku e il rivale Vegeta, doppiato ancora una volta da Gianluca Iacono, alle prese con l’avversario più potente che i due guerrieri abbiano mai incontrato: Broly, il leggendario Super Saiyan del Settimo Universo.

Come ribadito dal filmato consultabile in calce, Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo 28 febbraio, per raccontare ai fan del Bel Paese la storia di un Saiyan sconosciuto.