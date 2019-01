Dragon Ball Super: Broly, sinossi italiana e materiale promozionale ufficiale

Dragon Ball Super: Broly uscirà nei cinema italiani a fine febbraio, ma intanto possiamo ammirare nuovo materiale promozionale. Koch Media ha diffuso una sinossi italiana, che va ad aggiungersi al trailer e alla locandina già distribuiti da qualche tempo.

Potete ammirare nuovamente sia il trailer che la locandina italiana ufficiale in alto e in calce alla news, mentre di seguito vi forniamo la sinossi che ci ha distribuito Koch Media:

"Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile.

Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante".

Cosa ve ne pare di questa sinossi? Ricordiamo che il lancio di Dragon Ball Super: Broly - Il Film (questo il titolo italiano ufficiale) è previsto per il 28 febbraio. L'uscita in home video è fissata invece per l'estate 2019.