Dragon Ball Super: Broly splende in un trailer a Times Square

I fan americani si sono meravigliati quando, durante il Comic Con di New York, hanno visto proiettato su uno dei giganteschi teleschermi della piazza più famosa della metropoli, Times Square, un trailer del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, in uscita negli Stati Uniti d'America nel gennaio del 2019.

La distribuzione nelle sale della nuova pellicola ambientata nell'universo leggendario creato da Akira Toriyama, dal titolo Dragon Ball Super: Broly, è sicuramente un evento di risonanza globale, che coinvolge la passione di milioni di fan sparsi per l'intero globo terracqueo. Negli Stati Uniti non hanno certamente nulla da invidiare a nessuno in quanto a strategie pubblicitarie, e gli appassionati ne hanno avuto recentemente l'ennesima prova durante il Comic Con di New York 2018.

Proprio nell'ambito di questa fiera che richiama migliaia di persone da tutto il paese, i fan delle avventure di Goku e compagni si sono ritrovati ad assistere ad un'inaspettata trovata promozionale: nella celeberrima piazza centrale della grande mela, Times Square, su uno degli schermi giganti che ne caratterizzano il paesaggio, è stato proiettato un breve trailer del film.

Il filmato mostra prima Goku e Vegeta in tutto il loro splendore, mentre sono nella loro forma di Super Saiyan God, per poi passare al villain della pellicola, Broly, che subirà una totale riscrittura della propria storia e della propria caratterizzazione, per concludere infine con un pannello che ricorda agli spettatori che la data di lancio è prevista per il gennaio del prossimo anno. Qui sotto potete vedere con i vostri occhi come è apparso il trailer in quel di Times Square.

Dragon Ball Super: Broly è in uscita nelle sale del Giappone il 14 dicembre prossimo, mentre, come detto, arriverà a gennaio 2019 negli Usa. Ecco una breve sinossi della pellicola:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima. Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer (di ritorno dall'Inferno) coinvolto nello scontro”.