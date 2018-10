Dragon Ball Super: Broly, spunta un altro indizio sul ritorno di Gogeta

Un indizio, l'ennesimo, proveniente da uno dei media collaterali dedicati a Dragon Ball, sembra voler prefigurare ancora una volta il ritorno, all'interno del lungometraggio di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly, della potentissima fusione tra i due protagonisti Goku e Vegeta: Gogeta. Che sia la volta buona per rivederlo in azione?

Sin dalle prime settimane che hanno fatto seguito all'annuncio del prossimo lungometraggio ambientato nell'universo creato da Akira Toriyama, intitolato Dragon Ball Super: Broly, gli appassionati hanno iniziato a speculare su quale potesse essere la modalità con la quale i nostri protagonisti si sarebbero opposti al potentissimo saiyan che ha dato il nome alla pellicola. Una delle preferite dai fan, non c'è da dubitarne, sarebbe il ritorno nel franchise della fusione tra Goku e Vegeta: il formidabile Gogeta.

Del resto, il film è progettato per fungere da riscrittura del passato e della caratterizzazione di Broly, in modo da renderlo una volta per tutte canonicamente parte della cosmologia generale. Potrebbe quindi trattarsi dell'occasione perfetta per rendere anche la fusione tra i due saiyan storicamente più importanti della serie canonica. Infatti Gogeta è apparso fino ad ora solamente in Dragon Ball Z: Fusion Reborn e Dragon Ball GT, entrambi ufficialmente non parte del mondo di Toriyama.

A corroborare tale ipotesi ha contribuito, oltre alle numerose altre piccole coincidenze degli ultime settimane, un tweet apparso sul web, in cui viene annunciato che all'interno di Dragon Ball: Legends sarà proprio la sopracitata fusione ad allenare il giovane saiyan Shallot. La scelta, come hanno notato i fan, non sembra essere casuale, come se si volesse abituare i fan all'idea di un ritorno del personaggio in grande stile all'interno del franchise, probabilmente per diventarne parte integrante e rimanerci a lungo.

Che ne pensate? Veramente avremo l'occasione di assistere al ritorno di Gogeta durante la proiezione di Dragon Ball Super: Broly? Sarà sufficiente la sua forza per avere la meglio sul villain nella sua forma più potente? Fatecelo sapere!

Dragon Ball Super: Broly è in arrivo nelle sale giapponesi il 14 dicembre 2018, mentre nel gennaio successivo arriverà anche nei cinema americani.