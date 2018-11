Dragon Ball Super: Broly, spunta in Rete un mini video dei titoli di coda

Dragon Ball Super: Broly uscirà in Giappone il 14 dicembre, ma in queste ore si è tenuto un evento di anteprima mondiale per pochissimi, fortunati fan. Proprio dalla premiere è spuntato un brevissimo video dedicato ai titoli di coda del film.

Purtroppo non abbiamo ancora avuto molti report dall'evento di premiere di Dragon Ball Super: Broly. Alcuni insider, tra i quali Yonkou Productions, hanno postato in Rete i secondi finali dei titoli di coda del lungometraggio diretto da Tatsuya Nagamine.

Sempre Yonkou Productions, in alcuni post piuttosto criptici ha fatto intuire di aver gradito la pellicola e ha anche elogiato il director Tatsuya Nagamine per il lavoro svolto sul film. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori report e soprattutto reaction dopo aver visionato l'anteprima mondiale del 20° lungometraggio del franchise di Toriyama.

Ricordiamo che il film sbarcherà oltreoceano, negli USA, il prossimo 16 gennaio, e successivamente verrà diffuso nelle sale cinematografiche di altri 90 Paesi in tutto il mondo. Ancora non conosciamo, tuttavia, eventuali date di debutto in Italia.

In calce potete ammirare il post con il breve video in questione, che ci permette anche di ascoltare un minuscolo estratto della colonna sonora del film. Quanto attendete il nuovo film della serie?