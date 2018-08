Dragon Ball Super: Broly, spunta un nuovo design di Paragas in bassa definizione

Nelle ultime ore è spuntato in Rete un nuovo character design di Paragas, l'anziano saiyan che comparirà in Dragon Ball Super: Broly. L'immagine è, purtroppo, in bassa definizione, ma ci permette di carpire qualche dettaglio interessante.

L'immagine è stata riportata su Twitter da GovetaXV ed è troppo piccola per essere analizzata a dovere: la sagoma, tuttavia, ci sembra chiaramente quella del padre del Super Saiyan Leggendario, anche se in questo frangente pare che non indossi la cintura e la parte inferiore del proprio outfit.

Nello scatto, infatti, Paragas sembra indossare una normale corazza saiyan, pur mantenendone la colorazione bianca e verde, e sfoggia la sua iconica coda senza avvolgerla intorno alla vita. Non è ancora chiaro se questa immagine farà riferimento a un flashback (d'altronde, nel trailer diffuso in occasione del Comic-Con 2018 di San Diego, abbiamo assistito ad alcune scene che paiono provenienti dal passato dei saiyan) o se piuttosto Paragas sarà costretto a combattere, liberandosi degli ingombranti vesti da scienziato.

Restiamo in attesa di conferme, ma il character design condiviso in Rete ha tutta l'aria di essere un nuovo scatto del personaggio che vedremo in Dragon Ball Super: Broly, che arriverà nelle sale cinematografiche nipponiche a partire dal prossimo 14 dicembre.