Dragon Ball Super: Broly, spunta un nuovo set di immagini inedite

Direttamente dal Giappone, ecco una nuova serie di immagini ancora mai pubblicate provenienti dal lungometraggio di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly. Si tratta di nuove versioni dei personaggi principali che appariranno sullo schermo, da Gogeta a Broly stesso.

Manca ormai meno di una settimana al debutto sul suolo nipponico del ventesimo lungometraggio animato dedicato all'universo creato da Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly. La campagna pubblicitaria sta quindi attraversando la sua fase conclusiva, che ci porta ogni giorno delle novità e materiale inedito da analizzare.

Questa volta è il turno di una serie di immagini provenienti direttamente dalla pellicola, che ci mostrano i personaggi in alcune scene del film o in posa, in una maniera che ancora non era mai stata portata all'attenzione dei fan. Come potete vedere voi stessi nel post Twitter riportato in calce alla notizia, abbiamo nuove versioni di Broly, l'antagonista, mentre combatte sia con Vegeta (nella sua forma di Super Saiyan) che con Goku (che invece affronta il mastodontico nemico nella sua forma di Super Saiyan God Super Saiyan).

Ma non finisce qui: infatti, oltre ad un Freezer visibilmente spaventato, e alle forme basiche dei tre guerrieri menzionati nel paragrafo precedente, abbiamo anche uno splendido sguardo inedito al character design del personaggio più atteso in assoluto, Gogeta. Quest'ultimo è anch'esso trasformato nella versione deificata del Super Saiyan, ed emana la consueta aura di potenza inaudita.

Che cosa ne pensate di questa nuova carrellata di immagini? Quale dei protagonisti che vi sono raffigurati attendete maggiormente di vedere in Dragon Ball Super: Broly?

Ricordiamo che il film arriverà nelle sale giapponesi il prossimo 14 dicembre, mentre approderà nei cinema italiani il 28 febbraio del prossimo anno, il 2019.