Dragon Ball Super: Broly, spuntano in rete nuove schede biografiche dei personaggi

Il sito ufficiale di Dragon Ball Super: Broly ha rilasciato in rete nuovi character design e descrizioni biografiche per Bardak, Gine, Re Vegeta, Re Cold ed il buffo Saiyan chiamato Beets. Scopriamo subito dopo il salto maggiori dettagli sugli affascinanti personaggi che appariranno nella prima parte dell'attesissima pellicola!

Di seguito trovate le descrizioni biografiche dei suddetti personaggi, mentre in calce all'articolo potrete ammirarne i nuovi character design.

Bardack – Doppiato da Masako Nozawa (Son Goku e Son Gohan in Dragon Ball Z e seguiti), è un Saiyan che vive sul pianeta Vegeta. Padre di Kakaroth e di Raditz, è l'unico che sospetta del piano di Freezer.



Gine – Doppiata da Naoko Watanabe (Chi-Chi in Dragon Ball Z e seguiti, Miho in Saint Seiya), è una Saiyan che vive sul pianeta Vegeta. Madre di Kakaroth e di Raditz, ha una personalità gentile, una cosa piuttosto rara tra i saiyan.



Re Vegeta – Doppiato da Banjo Ginga (Heihachi Mishima in Tekken), è il re dei Saiyan, nonché padre di Vegeta. Odia Re Cold e Freezer per aver manovrato i Saiyan come mere marionette.



Re Cold – Doppiato da Ryūzaburō Ōtomo (Crocodile in ONE PIECE), è il sovrano malvagio che governa sui Saiyan e li obbliga ad obbedire a tutti i suoi ordini. È il padre di freezer. Si tratta del leader dell'esercito di Cold, predecessore dell'esercito di Freezer.



Beets – Doppiato da Kirimoto Takuya (Charlotte Cracker in ONE PIECE, Yoroi Akado in Naruto), è un Saiyan che vive sul pianeta Vegeta. Non è un lottatore, bensì un membro della fazione che gestisce l'arrivo e la partenza delle navi spaziali.

Ricordandovi che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 14 dicembre, di seguito ve ne proponiamo la più recente sinossi ufficiale, la quale descrive appunto il contenuto della prima parte del film. Nei giorni scorsi, infine, è stato rivelato che il prossimo trailer del lungometraggio verrà rilasciato il 25 novembre, di conseguenza vi invitiamo a continuare a seguire le pagine di Everyeye.it per non perdervi l'uscita del suddetto filmato.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”