Dragon Ball Super: Broly, spuntano in rete nuovi character design dedicati ai protagonisti

Mentre si avvicina sempre più la data d’esordio nipponica di Dragon Ball Super: Broly, in rete sono comparsi dei nuovi character design dedicati ai protagonisti e a vari personaggi che compariranno nel corso dell’attesissimo lungometraggio d’animazione prodotto da Toei Animation.

Visionabili come sempre in calce all’articolo, i nuovi character design di Dragon Ball Super: Broly ci mostrano non solo la versione base e la trasformazioni in Super Saiyan God e Super Saiyan Blue di Son Goku, ma soprattutto la sua versione fanciullesca con indosso la tipica armatura da combattimento dei Saiyan, che appunto apparirà nella prima parte della pellicola.



Il potentissimo Broly è immortalato invece in tre character design dedicati alla sua versione adulta: terrificante anche prima di trasformarsi, il guerriero è dotato di un muscolatura invidiabile, soprattutto quando questi sfrutta l’esclusivo “full power” concessogli dalla mostruosa trasformazione in Super Saiyan Leggendario.



Altri character design sono infine dedicati a personaggi minori di Dragon Ball Super, come ad aesempio Bulma e sua figlia Bra, i fedeli sottoposti di Freezer, Zarbor e Dodoria, senza dimenticare il gracile Saiyan chiamato Beets, la minuta aliena Cheelai ed un terrificante mostro proveniente dal Pianeta Vampa - il terribile luogo d’esilio in cui Broly ha dovuto trascorrere la maggior parte della propria vita.



Ricordandovi ancora una volta che Dragon Ball Super: Broly esordirà nei cinema di tutto il Giappone di prossimo 14 dicembre, per poi arrivare anche nelle sale nostrane durante l’interno 2019 grazie a Koch Media, di seguito ve ne riportiamo la sinossi ufficiale.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”