Dragon Ball Super: Broly SSJ3 contro Vegeta SSJ4 in un'epica e ben curata fan-art

L'immaginario di Dragon Ball Super, che ha proseguito direttamente la saga di 'Z', ha fornito interessanti spunti di riflessione come inediti power-up che hanno arricchito di trasformazioni la mitologia di Akira Toriyama. Questo ha spinto diversi artisti ad immaginare scontri originali con forme inedite.

In attesa di conoscere quali saranno le sorti di Dragon Ball Super 2, il cui annuncio potrebbe non tardare troppo ad arrivare, nel frattempo la community sta continuando ad omaggiare la saga con originali manifestazioni di creatività, alcune delle quali che difficilmente vedrebbero la luce nella realtà.

L'utente conosciuto come NickArtTH, infatti, ha voluto sfruttare il proprio talento per immaginare un particolare combattimento tra due personaggi, ovvero tra Broly Super Saiyan 3 e Vegeta Super Saiyan 4. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, reinterpreta i due personaggi con un design opportunamente modificato per far fronte ai cambiamenti estetici delle due forme, il tutto però con lo stile di Natoshi Shida, celebre animatore del franchise.

Secondo voi, in un eventuale scontro tra i due Saiyan, chi avrebbe effettivamente la meglio? Diteci le vostre opinioni a riguardo, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai report finanziari di Toei Animation per il 2022.