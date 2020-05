Dragon Ball Super: Broly, una statuetta da 400€ ritrae uno dei momenti più tristi del film

Dragon Ball Super: Broly è uno dei film più solidi della saga di Toriyama, perfettamente bilanciato dal punto di vista dei combattimenti, della caratterizzazione dei personaggi e dei momenti emozionali. Uno di questi ultimi poi, è addirittura stato raffigurato in una statuetta ora in vendita per la modica cifra di 400 euro.

Stiamo parlando della scena in cui Bardack e Gine salutano per l'ultima Goku, prima di spedirlo sulla terra utilizzando uno space pod e morire per mano di Freezer. La statua mostra il volto disperato di Gine, rincuorata dal marito mentre la navicella lascia il Pianeta Vegeta. L'attenzione ai dettagli è come al solito superlativa.

Il pezzo da collezione è stato realizzato da Shadow Studio ed è attualmente disponibile al prezzo speciale di 350 dollari. In totale sono stati prodotti 400 pezzi e non è ancora chiaro se ci saranno altre possibilità per acquistarli. La statuetta è in scala 1/6 (circa 40 centimetri), pesa 15 kg ed è stata realizzata in resina. Al momento sono rimasti solo una manciata di pezzi disponibili.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione con voto del film Dragon Ball Super: Broly.