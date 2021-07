Dragon Ball Super: Broly è il Super Saiyan Leggendario in una figure da capogiro

TOEI Animation ha rivitalizzato la figura di Broly nell'ultimo film uscito di Dragon Ball Super, il Super Saiyan della Leggenda che è stato ripulito del suo alone malvagio. Secondo qualche ipotesi, tale decisione potrebbe essere motivata dalla volontà di Akira Toriyama di introdurre il personaggio nel manga.

Per quei pochi che si sono lasciati scappare il film di Dragon Ball Super: Broly al cinema, vi ricordiamo che Netflix ha acquistato i diritti e la pellicola è disponibile sul catalogo già dal 28 maggio. Ad ogni modo, i risvolti del lungometraggio sembrano aver spalancato le porte per un futuro del noto Super Saiyan Leggendario al fianco di Goku e Vegeta, seppur queste non siano altro che teorie suggestive al momento.

Resta innegabile che grazie al film TOEI è riuscito a rivitalizzare il personaggio e a massimizzare il merchandising a lui dedicato. A tal proposito, recentemente Light Weapons Studio ha dedicato un epico modellino in scala proprio a Broly, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dall'altezza di ben 73 cm. L'attenzione ai dettagli, le dimensioni e la cura tendono tuttavia a far lievitare il prezzo alla cifra importante di 795 euro. La consegna, invece, è prevista nell'intervallo tra il quarto trimestre del 2021 e il primo del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.