Dragon Ball Super: Broly supera i 100 milioni di incasso nel mondo

Fin dall'annuncio e dall'arrivo del primo, fantastico trailer, si era capito che Dragon Ball Super: Broly sarebbe stato destinato a conquistare i fan di tutto il mondo. Dopo aver continuato a macinare consensi sia in Giappone che oltreoceano durante i due scorsi mesi di programmazione nei cinema, il film ha raggiunto un nuovo record di incassi.

Grazie alla notizia sull'andamento settimanale dei film di Box Office Mojo, con gli importanti incassi che il lungometraggio ha riscosso sul suolo americano, sappiamo che Dragon Ball Super: Broly ha superato i 100 milioni di dollari complessivi al botteghino. Nel fine settimana scorso, che va dall'1 al 3 febbraio, il film ha raccolto oltre 30 milioni di dollari nei soli Stati Uniti che, uniti ai 71 raccolti nel resto del mondo, fanno arrivare il totale di incassi a 101 milioni di dollari.

I numeri non sono stati ancora confermati da Funimation, ma sono in linea col trend positivo che la pellicola ha tenuto nelle scorse settimane. Naturalmente, Dragon Ball Super: Broly è ancora lontano dall'apice, dovendo arrivare ancora in altri mercati come quello italiano, arrivo atteso per il 28 febbraio. Il film è arrivato nelle sale nipponiche il 14 dicembre, ma è diventato subito il lungometraggio più redditizio del franchise dragonballiano.